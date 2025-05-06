AFAD haritayı duyurdu: artık e Devlet'te! Deprem bölgesi kavramı kaldırıldı! Nokta nokta uyarı

Türkiye gün be gün depremlerle sarsılmaya devam ederken vatandaşların yaşadıkları bölgelerle ilgili güncel durumu öğrenmeleri için e-Devlet'ten sistem açıldı. Bugüne kadar uygulanan "deprem bölgesi" kavramının kaldırıldığını açıklayan AFAD yetkilileri artık noktasal deprem riskinin ve diri fayların nasıl öğrenilebileceğini de açıkladı. İşte detaylar...

Depremin coğrafyası bir kez daha gözler önüne serildi. AFAD, Türkiye’nin güncel Deprem Tehlike Haritası’nı paylaştı: 485 aktif fay segmenti, noktasal ivme değerleri ve giderek koyulaşan kırmızı bölgeler tek tek açıklandı.

SARIDAN KOYU KIRMIZIYA DEPREM RİSK HARİTASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye’nin deprem gerçeğini gözler önüne seren çarpıcı verileri kamuoyuyla paylaştı. 2019 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Tehlike Haritası, ülke genelinde 485 diri fay segmentinin bulunduğunu ortaya koyarken, sarıdan koyu kırmızıya doğru değişen renklerle sarsıntı tehlikesinin bölge bölge nasıl arttığını gösteriyor.

AFAD’ın sosyal medya hesabından yayımlanan bilgilendirme videosunda, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Deprem Daire Başkanı Aykut Akgün, Deprem Mühendisliği Grup Başkanı Teoman Selçuk Köksal ve inşaat mühendisi Zehra Özçelik, haritanın işlevine dair kritik açıklamalarda bulundu.

DEPREM BÖLGESİ KAVRAMI KALKTI, NOKTASAL TEHLİKE ESAS ALINDI

Yeni harita ile birlikte “deprem bölgesi” kavramı tarih oldu. Artık her nokta, en büyük yer ivmesi değeriyle değerlendiriliyor. Bu da o bölgedeki zeminin deprem anında ne kadar şiddetle sarsılabileceğini ifade ediyor.

EN ÖNEMLİ TEMEL: TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTASI

Haritanın altyapısını, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritası oluşturuyor. Bu harita en son 2013 yılında güncellendi ve her geçen yıl yeni verilerle zenginleştirilmeye devam ediyor.

RENKLER TESADÜF DEĞİL

Haritadaki renk skalası sadece estetik değil, doğrudan tehlikenin şiddetini gösteriyor. Açık sarı alanlar daha düşük ivmeleri gösterirken, koyu kırmızı alanlar yüksek deprem ivmesine sahip, riskin en fazla olduğu yerler.

AFAD yetkilileri haritanın yalnızca yapı mühendisliği için değil, bireysel ve kurumsal farkındalık açısından da hayati olduğuna dikkat çekti. Depremin kaçınılmaz olduğu gerçeğiyle, zemine uygun yapılaşma, mühendislik standartları ve bilinçli vatandaşlık hayati önem taşıyor.