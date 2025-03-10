Konya Ereğli Devlet Hastanesi’nde kanserojen maddeyle dezenfeksiyon iddiası!

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Konya Ereğli Devlet Hastanesi’nde kanserojen bir madde olan formaldehit ile dezenfeksiyon yapıldığına yönelik iddialara ilişkin bir açıklama yayımladı. DMM'nin açıklamasında iddialar yalanlandı.

Bazı basın yayın organları; Konya Ereğli Devlet Hastanesi’nde kanserojen bir madde olan formaldehit ile dezenfeksiyon yapıldığını öne sürdü. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

"BÖYLE BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Ameliyathane malzemelerinin sterilizasyon süreçlerinde formaldehit maddesi kullanılması gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, "Ameliyathane malzemeleri, özellikle cerrahi aletler, bilimsel ve tıbbi standartlara uygun şekilde steril edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİLDİR"

DMM'nin açıklamasında ise şu ifadeler kullanıldı:

"Ayrıca bahse konu haberlerde yer alan, "Tek kullanımlık malzemeler yeniden kullanılıyor" iddiası da doğru değildir. Tek kullanımlık malzemeler, ilgili mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmektedir.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Hastanelerde, sterilizasyon işlemleri düzenli olarak denetlenmektedir. Tüm sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon süreçleri, ilgili hastanenin Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından düzenli olarak denetlenmekte ve belirlenen tıbbi standartlara tam uyum sağlanmaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz"

https://x.com/dmmiletisim/status/1899060271190061373