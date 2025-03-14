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 | Bengül Büyükhan

Konya’da 2 kişi öldüğü binanın çökme nedeni belli oldu! Şoke eden detaylar!

Konya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise sağ olarak kurtarıldığı 4 katlı Taşoluk Apartmanı ile ilgili bilirkişi raporu tamamlandı. Binanın çökmesine neden olabilecek noktanın taşıyıcı duvarlarda kullanılan düşük dayanımlı, boşluk oranı çok yüksek tuğla kullanımı olduğu belirtildi. İşte tüm detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 12:56
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 13:48

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde 2 ay önce 4 katlı Taşoluk Apartmanı çökmüş ve binanın enkazında kalan 5 kişiden 3'ü ekipler tarafından yaralı kurtarılırken, 2 kişi hayatını kaybetmişti. Binanın çökmesi ile ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, binanın müteahhidi Adnan T., binanın altındaki balıkçının işletmecisi K.F., daha önce aynı yerde kahvehane işleten K.Ö. ve diğer şüpheliler H.İ., M.P., T.D. ve V.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Devam eden soruşturmada yıkılan binadaki malzemeler bilirkişiler tarafından incelenerek rapor hazırlandı.

BİNANIN ÇÖKME SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Bilirkişi raporunda binanın çökmesinde birçok ihmalin olabileceği belirtildi. Raporda, bina projesinin 1992 yılında onaylandığı, 1994 yılında tamamlandığı belirtilirken, binanın asıl yıkılma sebebinin taşıyıcı duvarlarda kullanılan düşük dayanımlı, boşluk oranı çok yüksek tuğla kullanımından kaynaklandığı ifade edildi. Tuğla numuneleri üzerinde yapılan inceleme sonrasında "binada kullanılan tuğla malzemesinin dayanımı 10 kg/cm olması gerekirken, ortalama 2,90 km/cm olarak tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi. Bodrum katta bulunan duvarların projesinde 40 santimetreyken, 30 santimetre yapıldığı, bunun binanın çabuk göçmesinin sebebi olduğu kaydedildi.

İŞ YERLERİ ARASINDA AÇILAN KAPILAR TEK BAŞINA ETKEN DEĞİL

Raporda; daha önce aynı yerde kahvehane işleten K.Ö.'nün iş yerleri arasında geçiş için kapı açmasının binanın sağlamlığını zayıflattığı için kusurlu olduğu, bunun tek başına apartmanın çökmesi için yeterli olmadığı; binanın altındaki balıkçının işletmecisi K.F.'nin dükkanlar arasındaki kapı açılmasının binanın sağlamlığını zayıflattığı için kusurlu olduğu, bu sebeplerin ise tek başına apartmanın çökmesi için yeterli olmayacağı görüşlerine yer verildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

NE OLMUŞTU?
Konya'nın Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir bina çöktü. Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişiden 3'ü sağ olarak kurtarılırken 2 kişinin ise cansız bedenlerine ulaşıldı
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