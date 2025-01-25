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Konya'da çöken binanın enkazı günün ilk ışıklarıyla böyle görüntülendi

25-01-2025 08:49 | Güncelleme: 25-01-2025 08:57
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Bengül Büyükhan

Konya'da dün akşam saatlerinde 4 katlı bir bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalan 5 kişiden 3'ü sağ kurtarıldı. Enkaz altında kalan iki kişiye ise ulaşma çalışmaları sürüyor. Çöken binanın enkazı da günün ilk ışıklarıyla dron kamerasına yansıdı. Görüntülere bina enkazından dumanların yükseldiği dikkat çekiyor.

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