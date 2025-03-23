Konya'da büyük panik! 6 katlı bina bir anda yerle bir oldu

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde yer alan Telgrafçı Hamdibey Caddesi'ndeki 6 katlı bina bir anda yerle bir oldu. Binanın çöktüğünü gören vatandaşlar panik içinde ihbarda bulundu.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, yer alan Musalla bağları Mahallesi Telgrafçıo Hamdibey Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir bina bilinmeyen bir nedenle yerle bir oldu.

Bögeldeki binanın çöktüğünü gören vatandaşlar panik halinde ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

DAHA ÖNCEDEN BOŞALTILMIŞ

Yapılan incelemeler sonucunda binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle daha önceden boşaltıldığı öğrenildi.