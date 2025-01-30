Konya'da çöken bina ile ilgili yeni gelişme! Tutuklu sayısı 7'ye yükseldi

30 Ocak 2025 15:18 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 15:23

Konya'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında binanın müteahhidi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece tutuklu sayısı 7'ye yükselmiş oldu.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde geçtiğimiz hafta akşam saatlerinde 4 katlı Taşoluk Apartmanı çöktü. Enkazda kalan 5 kişiden 3'ü ekipler tarafından kurtarılırken, 2 kişi hayatını kaybetti. Binanın çökmesi ile ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTULU SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

2 kişinin ölümüne neden olanın binaya ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde binanın müteahhidi olduğu iddia edilen 55 yaşındaki Adnan T. gözaltına alındı. Sabah saatlerinde Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Adnan T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adnan T., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.