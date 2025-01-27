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Konya'da çöken binaya ilişkin 6 kişi tutuklandı!

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TRT Haber
27 Ocak 2025 21:59 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 22:28
Konya&#039;da çöken binaya ilişkin 6 kişi tutuklandı!

Konya'da 4 katlı binanın çökmesinde sorumluluğu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında binanın zemin katında bir dönem kahvehane olarak kullanılan iş yerinde duvara kapı açıldığı, daha sonra balıkçı dükkanı olarak işletilen mekanda da tadilat yapılarak kapı açıldığı tespit edildi.

Konya'da üç gün önce 4 katlı binanın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde geçtiğimiz cuma akşamı meydana gelen olayda 4 katlı Taşoluk Apartmanı çökmüş ve enkaz altında kalan 5 kişiden 3'ü kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak çıkarılmıştı. Binadaki 2 kişi de hayatını kaybetmişti.

Konya'da çöken binaya ilişkin 6 kişi tutuklandı! - 1. Resim

Apartmanın çökmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. İddialara göre, binanın zemin katında bir dönem kahvehane olarak kullanılan iş yerinde duvara kapı açıldığı, daha sonra balıkçı dükkanı olarak işletilen mekanda da tadilat yapılarak kapı açıldığı tespit edildi.

Konya'da çöken binaya ilişkin 6 kişi tutuklandı! - 2. Resim

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheliler mimar Tuncer D., tadilatçı Volkan D., balıkçı Kazım F., eski kahvehane işletmecisi Kemal Ö., mülk sahibi Hakkın İ. ve mülk sahibi Mehmet P. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: TRT Haber

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