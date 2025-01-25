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Son dakika | Konya'da çöken bina ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
25 Ocak 2025 09:12 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 09:19
Son dakika | Konya&#039;da çöken bina ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Konya'da dün akşam saatlerinde 4 katlı bir bina çöktü. Enkaz altında kalan 5 kişiden 3'ü sağ olarak kurtarıldı. Enkaz altında kalan iki kişiye ise ulaşma çalışmaları sürüyor. Soruşturma başlatılan olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Konya​'da dün akşam saatlerinde 4 katlı bir bina çöktü. Enkaz altında kalan 5 kişiden 3'ü sağ olarak kurtarıldı. Enkaz altında kalan iki kişiye ise ulaşma çalışmaları sürüyor. Olayda sorumlu olduğu iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.



Kaynak: TGRT Haber
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