Son dakika | Konya'da çöken bina ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber

25 Ocak 2025 09:12 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 09:19

Konya'da dün akşam saatlerinde 4 katlı bir bina çöktü. Enkaz altında kalan 5 kişiden 3'ü sağ olarak kurtarıldı. Enkaz altında kalan iki kişiye ise ulaşma çalışmaları sürüyor. Soruşturma başlatılan olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Konya​'da dün akşam saatlerinde 4 katlı bir bina çöktü. Enkaz altında kalan 5 kişiden 3'ü sağ olarak kurtarıldı. Enkaz altında kalan iki kişiye ise ulaşma çalışmaları sürüyor. Olayda sorumlu olduğu iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.



