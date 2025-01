Konya yıkılan binada ölen var mı, kaç kişi? Bina çökmesinde son durum

25 Ocak 2025 12:18 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 12:30

Konya'da meydana gelen bina çökmesi Türkiye'nin gündemine yerleşti. 30 yıllık 4 katlı binanın çökmesi üzerine ölü sayısı de açıklandı. Şimdiye kadar 3 kişi sağ olarak çıkarılırken son dakika Konya bina çökmesi olayında son durum belli oldu.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Konya​'da 30 yıllık bina çöktü. Son dakika bina çökmesi üzerine ölen var mı, yok mu vatandaşın gündemine yerleşti. Enkaz altından 3 kişinin sağ olarak kurtarıldığı belirtilmişti.

KONYA YIKILAN BİNA ÖLEN VAR MI, KAÇ KİŞİ?

Meydana gelen acı olayda 3 kişinin sağ olarak kurtulduğu belirtilirken 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. Enkaz alında kalan kişi için çalışmalar devam ederken binada 14 daire ve 7 dükkan olduğu öğrenildi.

KONYA BİNA ÇÖKMESİ SON DURUM

Selçuklu Yenişehir Caddesi üzerinde olan 4 katlı binada çökme yaşandı. Enkazda 5 kişi kaldığı belirtilirken arama çalışmaları başladı. 962 personel ve 216 araç sevk edilirken 3 kişinin sağ olarak çıktığı öğrenildi. 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 1 kişi için çalışmalar sürüyor.

KONYA BİNA NEDEN ÇÖKTÜ SON DAKİKA?

Binanın çökme nedeni henüz belli olmazken kolonlar kesildi iddialarına Bakan Yerlikaya​ şu açıklamayı yaptı:

"Bu iddiayı kriz merkezinde de anlattılar ama ne dedim size, az önce başsavcılık buraya göndermiş olduğu, görevlendirmiş olduğu 4 savcıyla birlikte bu iddiaların her birini tek tek detaylandıracak. Zamana ihtiyaç var. Olay işte 4,5 saat oldu.

Dolayısıyla her türlü iddia mutlaka ama mutlaka üzerine gidilecek ve hakikat ortaya çıkacak. Kusur, ihmal ne varsa bunların her biri de mutlaka dosyaya girecek ve gereği yapılacak. Şundan emin olun ki savcılarımız bu iddiaların her birinin tek tek ortaya çıkaracak. Kusur, ihmal veya başka bir şey varsa bunu da hep beraber öğreneceğiz."

İddialara göre binadan çatırtı sesleri duyulduğu söyleniyor.