Konya'da feci yangın! Patlamalar meydana geldi: 3 ev küle döndü

27 Ekim 2024 13:28 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 13:35

Konya'da bir evde yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangın 4 eve sıçradı. Feci yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Konya​'nın Beyşehir​ ilçesinin Doğanbey Mahallesi'nde Fettah S'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın​ çıktı. Alevler, bitişikteki iki eve daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Kerpiç, taş ve ahşap yapılı, bitişik nizam eski köy evlerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler de söndürme çalışmalarına destek sağladı.

PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

Patlamaların da yaşandığı yangın, uzun süren çabaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 3 ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, çevresindeki 4 ev ise kısmen hasar gördü.

BİR KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Beyşehir Belediyesi tarafından gönderilen iş makineleri, yanan evlerin enkazını kaldırmak için çalışmalara başladı.

VALİ BÖLGEDE

Konya Valisi İbrahim Akın da Doğanbey Mahallesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Yangından etkilenen ve evleri zarar gören vatandaşlarla bir araya gelen Akın, geçmiş olsun dileklerini iletti.