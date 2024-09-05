Konya’da hareketli dakikalar! Polise silahlı saldırı düzenlendi: 2 polis yaralandı

05 Eylül 2024 17:38 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 17:42

Konya'da polis ekipleri, çalıntı olduğu belirtilen araçtaki 2 şahsı takibe aldı. Şahısları gözaltına almaya çalışan polis ekipleri, silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan 2 polis yaralandı.

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Konya'da akşam saatlerine doğru meydana gelen olayda; polis ekipleri çalıntı olduğu belirtilen aracı takibe aldı. Işıklarda trafik durduğu sırada polis memurları araçtaki şüphelileri gözaltına almak istedi.

Şüpheller tam o sırada polis memurlarına ateş açtı. Olayda 2 polis memuru yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, polisler dizinden ve kolundan yaralandı.

Yaralanan polisler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi ve tedavi altına alındı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

"OLAYIN ŞOKUYLA BEN DE TARLAYA DOĞRU KAÇTIM"

Olay gerçekleştiği sırada aracıyla trafik ışıklarında bekleyen Burak Arslan yaşananları İhlas Haber Ajansı muhabirine anllatı:

"Işıklarda beklediğim sırada sağımda bir araç durdu. Daha sonra polisler geldi, aracın sürücüsü ve yanında bulunan kişiyi gözaltına almaya çalıştı. Adam direkt eline silahı aldı, ateş etti. Bir polis arkadaşımız dizinden yaralıydı. Diğer polis de kolundan yaralandı. Daha sonra şahıslar buradan kaçtı. Olayın şokuyla ben de tarlaya doğru kaçtım"