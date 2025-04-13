Konya'da hastalara yönelik uygunsuz yazışmaları ortaya çıkmıştı! 2 doktora gözaltı kararı

Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmaların sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatmıştı. Üniversite yönetimi, olayın yarattığı hassasiyet ve etik değerlere bağlılık doğrultusunda 2 doktorun görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti.

2 DOKTOR HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak" suçlarından 2 doktor hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında 2 doktorun gözaltına alınması talimatı verildiği kaydedilerek, "Olayla ilgili olarak soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.