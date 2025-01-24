Konya'da zincirleme trafik kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı

24 Ocak 2025 09:52 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 10:22

Son dakika haberi: Konya'da bu sabah feci bir trafik kazası meydana geldi. Kamyonun park halindeki tıra arkadan çarpmasının ardından yolcu otobüsü de kamyona çarptı. Oluşan zincirleme kazada çok sayıda ölü ve yaralının olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar...