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Konya'da zincirleme trafik kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
24 Ocak 2025 09:52 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 10:22
Konya&#039;da zincirleme trafik kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberi: Konya'da bu sabah feci bir trafik kazası meydana geldi. Kamyonun park halindeki tıra arkadan çarpmasının ardından yolcu otobüsü de kamyona çarptı. Oluşan zincirleme kazada çok sayıda ölü ve yaralının olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Sabah saatlerinde İstanbul Tuzla'da meydana gelen servis kazasının ardından bir acı haber de Konya'dan geldi. Zincirleme trafik kazası sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

KAMYON​ TIRA, YOLCU OTOBÜSÜ​ KAMYONA ÇARPTI

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 APA 376 plakalı kamyon, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Ilgın ilçesi girişinde, yol kenarına park edilen 42 BAG 845 plakalı tıra çarptı. Bu sırada Özkaymak firmasına ait 42 TC 903 plakalı yolcu otobüsü de kamyona arkadan çarptı.

Konya'da zincirleme trafik kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza​ yerine çok sayıda polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Konya'da zincirleme trafik kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 2. Resim

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada, ilk belirlemelere göre yolcu otobüsündeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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