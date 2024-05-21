Konya'da korkunç görüntüler: Sokak köpekleri lise öğrencisine saldırdı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
21 May 2024 10:08 - Güncelleme : 21 May 2024 10:15
Konya'da Seydişehir’de okula giden lise öğrencisi dehşeti yaşadı. Çok sayıda köpeğin saldırısına uğrayan genç kızı çevredekiler kurtardı.
Seydişehir Kızılcalar Mahallesinde yaşanan olayın görüntüleri dehşete düşürdü. Okula gitmek isteyen lise öğrencisi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
ÇOK SAYIDA KÖPEK ÜZERİNE KOŞUP, SALDIRDI
Köpeklerin genç kıza saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çok sayıda köpeğin lise öğrencisinin üzerine koştuğu ve genç kızın çaresizliği yer aldı.
Başka bir kamera görüntüsünde ise köpeklerin parkta başka vatandaşlara saldırdığı görüldü.
Kaynak: Tgrthaber.com