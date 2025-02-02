Konya'da kuraklık sonrası yağmur duası: Eller semaya açıldı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

02 Şubat 2025 19:41 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 19:49

Konya'da yağmur duası yapıldı. Beyşehir ilçesinde, kış mevsiminin kurak geçmesi sebebiyle yağmur duası düzenlendi. Yağmur beklentisi içinde olan vatandaşlar, Doğanbey Mahallesi Muhtarlığı'nın organize ettiği programda bir araya geldi…

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kurak geçen kış dönemi dolaysıyla yağmur duası yapıldı. Beyşehir’de kurak geçen kış dönemi dolayısıyla yağış beklentisi içerisinde olan vatandaşlar mahalle muhtarlığının öncülüğünde düzenlenen yağmur duası programında buluştu. HEP BİRLİKTE DUA ETTİLER Doğanbey Mahallesi’nde kılınan namazın ardından futbol sahasında bir araya gelen mahalle sakinleri ellerini yağmur için semaya kaldırdı, hep birlikte dua etti. Yağmur duası programı Beyşehir İlçe Müftüsü Enes Aktaş, Mahalle Muhtarı Ahmet Akalın ve mahalle sakini vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. İlgili Haberler Yeni doğan bebeğini camdan aşağı atan cani annenin ifadesi pes dedirtti! Dolmuşçular arasında yolcu kavgası! Silah ve bıçakla saldırdılar: 2 kişi ağır yaralı