Konya'da muştalı dehşet! Kaburgaları, dişleri, çenesi kırıldı: Saldırgana "iyi hal" indirimi

30 Temmuz 2024 13:20 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 13:32

Konya'da Selçuklu ilçesi Bosna Hersek mahallesi Osmanlı caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda Çağrı Özaydın, şiddet uyguladığı ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle kendisinden ayrıldığı ileri sürülen 28 yaşındaki eski kız arkadaşı İ.E'nin evine geldi.

Kendisine kapı açılmayan Özaydın, aynı binada oturan arkadaşı M.M'den kapıyı çalmasını istedi.

Kapı hafif şekilde açılır açılmaz eve dalan Özaydın, elindeki muşta ile Burak Ergün'ü öldüresiye dövdü.

Ergün'ün burnunda, dişlerinde çenesinde ve kaburgalarında kırıklar oluştu. Olay sonrası yakalanan Özaydın tutuklandı.

ZORLA EVE GİRİP DEHŞETİ YAŞATTI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; İ.E. yaşanan dehşeti şu sözlerle anlattı:

"Olay tarihinde arkadaşım Burak rahatsız edilip edilmediğimi kontrol etmek için evime geldi.

Kapım çalındı ve baktığımda M.M'yi gördüm. Ona kapıyı açtığımda yan taraftan Çağrı çıktı.

Ben onu görünce kapıyı kapatmak istedim. Çağrı araya kolunu koyarak kapıyı kapatmama engel oldu.

"DEFALARCA YUMRUK ATTI"

Tam bu sırada Burak geldi. Burak'ın gelmesiyle kapının açılması ve Burak'ın yere serilmesi aynı anda oldu.

Daha sonra Çağrı, Burak'a vurmaya başladı. Tekme, yumruk defalarca vurdu. Beni de sert bir şekilde ittirdi.

O sırada Çağrı, M.M'ye telefonları almasını istedi. Çağrı, Burak'a tekrar vurmaya başladı. Çağrı'nın elinde parmaklara takılan muşta benzeri bir şey gördüm"

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Çağrı Özaydın hakkında mahkeme kararını açıkladı. Heyet, Özaydın'ı 'yağma' suçundan beraat ettirdi. Özaydın, Burak Ergün'e yönelik 'silahla kasten yaralama' suçundan ise 'iyi hal' indirimi ile 6 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetti.

Mahkeme heyeti kendilerine korumaya çalışan Burak Ergün ve İ.E'ye de ceza verdi. Heyet, Çağrı Özaydın'ın parmağında kırık oluşması nedeniyle Ergün'e 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 5 gün, İ.E'ye de 9 ay 15 gün hapis cezası verdi.