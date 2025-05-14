Konya'da otobüs kaygan yolda devrildi: 13 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kayganlaşan yolda kaza meydana geldi. Antalya'dan Konya yönüne seyreden bir yolcu otobüsü kaymakam virajı mevkiinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda devrilerek yan yattı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kaza ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüsten yaralı olarak çıkarılanlar ambulanslarla nakledildikleri Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Otobüste yolcu ve mürettebat dahil toplam 21 kişi olduğu öğrenilirken, ilk belirlemelere göre hastaneye kaldırılan yaralı sayısının 13 olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle güzergahta ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

