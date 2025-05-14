İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kahramanmaraş'ta bir otomobil ile işçi servisi çarpıştı. Kazada 12 kişi yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşanan olayda; A.B. idaresindeki servis minibüsü ile T.E. yönetimindeki otomobil kavşakta feci şekilde çarpıştı.

Kazada çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazada otomobilde 2, servis minibüsünde 10 kişi olmak üzere 12 kişi yaralandı. Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde minibüsün seyir halindeyken kavşakta otomobil ile çarpışması yer aldı.