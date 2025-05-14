Mayıs ayında kar sürprizi! Her yer bembeyaz oldu

Erzurum'un Aşkale ilçesinde yaşayanlar, mayıs ayının ortasında kar sürprizi ile güne uyandılar. Dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede her yeri bembeyaz yaptı. Bingöl’de de kar yağışı etkili oldu. Birçok araç yolda kaldı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde bulunan Turaç köyü başta olmak üzere yüksek kesimlerde bulunan köylerinin bir çoğunda gece saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.



Tarlasının ekinini ekmek için hazırlanan çevredeki vatandaşlar, sabah uyandıklarında gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

KAR KALINLIĞI CM'Yİ GEÇTİ

Köylerdeki kar kalınlığı 15 cm ile ölçülürken, arazi ve dağlardaki kar yüksekliği 30 cm'yi geçtiği öğrenildi. Bu sebepten dolayı köylerdeki hayvanlar meraya otlatmaya gidemedi.

BİNGÖL’DE DE MAYIS ORTASINDA KAR SÜRPRİZİ

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde de mayıs ayının ortasında kar yağışı etkili oldu. Yaklaşık 20 santim yağan kar nedeni ile birçok araç yolda kaldı.