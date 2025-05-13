Otomobil gökyüzünde! Sıra dışı gösteri

Silk Road 2025 Rallisi kapsamında Türkiye rotasında ilerleyen uluslararası ralliciler, Aksaray'da alışılmışın çok ötesinde bir gösteriye imza attı. Hızlarıyla olduğu kadar çılgın fikirleriyle de dikkat çeken ekip, bu kez bir otomobili sıcak hava balonuna bağlayarak gökyüzüne kaldırdı.

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesine bağlı Beli Sırma köyünde kamp yapan ralliciler, bölgenin tarihi ve doğal atmosferini sıra dışı bir etkinlikle buluşturdu. Özel halat ve kayış sistemleriyle balon sepetine sabitlenen otomobil, sıcak hava balonunun havalanmasıyla birlikte gökyüzüne yükseldi. Dakikalarca havada kalan araç, izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşattı.

Ralli yetkilileri bu etkileyici gösterinin, Türkiye’nin eşsiz doğasına dikkat çekmek ve Silk Road Rallisi’nin rotasını dünya çapında tanıtmak amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti. Otomobil, sorunsuz bir şekilde yeniden yere indirildi.