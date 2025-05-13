Kadınlar hamamında 1 haftada 3. vaka isyan ettirdi

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan kadınlar hamamında bir hafta içinde üçüncü kez yangın çıktı. Yangın nedeniyle binayı kısa sürede dumanlar sardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Yangın sırasında hamamda olanlar ise ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Aynı haftada peş peşe yaşanan 3. yangına tepki gösteren bir vatandaş, "Can kaybı olmadan önlem almazlar. Burada acıma yok, sadece para geçiyor. Rapor verilmesin bunlara" dedi.