Kaçak villası yıkılması diye vinçle taşıdı: Görenler şaştı kaldı

Bursa İnegöl'de tarım alanlarına izinsiz yapılan kaçak villaların yıkımı gerçekleştirildi. Ekipler bölgedeyken bir kaçak villanın sahibi ise çelik konstrüksiyon yapıyı vinçle taşıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Şipali Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında, belediye ekipleri tarafından 4 kaçak yapı yıkıldı.

Tespit edilen ve yıkımı kararlaştırılan diğer 8 kaçak yapı ise mülk sahiplerince kaldırıldı. Böylece mahallede bulunan toplamda 12 kaçak yapı ortadan kaldırıldı.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

İnegöl Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yalnızca yıkım işlemleriyle yetinilmediği, aynı zamanda kaçak yapı sahiplerine ciddi idari para cezalarının da uygulandığı belirtildi.

FİRMALARA DA CEZA KESİLDİ

Açıklamada ayrıca sadece yapı sahiplerine değil, bu yapılara malzeme temin eden kişi ve firmalara da cezai yaptırımlar uygulandığı ifade edildi.

VİLLAYI YIKTIRMADI, VİNÇLE TAŞIDI

Yıkım sırasında ise dikkat çeken bir olay yaşandı. kaçak bir villanın sahibi, 2 katlı çelik konstrüksiyon yapıyı vinç yardımıyla taşıdı.