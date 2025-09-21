Konya'da otomobil şarampole yuvarlandı! 3 ölü, 2 ağır yaralı

Akşehir’den Yunak’a doğru ilerleyen Hakan Özdemir’in kullandığı 34 RZ 7822 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, araçta bulunan Fatma Çoban, Adil Çoban ve Kezban Güneş'in olay yerinde hayatını kaybettiğini, sürücü Hakan Özdemir ile Samet Çoban'ın ise ağır yaralandığını belirledi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Yunak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.