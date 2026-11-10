Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 18:06
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 18:06

Konya’da yenidoğan bebeğin çöp konteynerine bırakılması davasında karar: 2 sanığa 15’er yıl hapis, anneye beraat

Konya'nın Meram ilçesinde 2025 yılında yenidoğan bebeğin çöp konteynerinin yanına terk edilmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, bebeğin babası M.Y.O. ve eşi R.O.'ya 15'er yıl hapis cezası verirken, tecavüze uğradığını ve bebeğin camiye bırakılacağını sandığını belirten anne S.G.N.'nin beraatine karar verdi.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Konya’da yenidoğan bebeğin çöp konteynerine bırakılması davasında karar: 2 sanığa 15’er yıl hapis, anneye beraat
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 18:06
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 18:06

'da merkez ilçesi Aymanas Mahallesi Eren Sokak'ta 27 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen olayda yenidoğan bebeğin çöp konteynerinin yanına bırakılmasıyla ilgili gözaltına alınan S.G.N., M.Y.O. ve R.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Konya’da yenidoğan bebeğin çöp konteynerine bırakılması davasında karar: 2 sanığa 15’er yıl hapis, anneye beraat

YABANCI UYRUKLU SANIKLARIN 21 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hepsi yabancı uyruklu bebeğin annesi S.G.N., bebeğin babası olan M.Y.O. hakkında hazırlanan iddianamede sanıklar için 'alt soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıldan 21'er yıla kadar, M.Y.O.'nun eşi R.O. hakkında ise 'çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

Konya’da yenidoğan bebeğin çöp konteynerine bırakılması davasında karar: 2 sanığa 15’er yıl hapis, anneye beraat

KAN DONDURAN İFADE: "KOCAM HAPİSTE ENİŞTEM BENİ TECAVÜZ ETTİ"

Sanıklar S.G.N., M.Y.O. ve R.O. hakkındaki davanın karar duruşması Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıklar mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla katıldı. Duruşmada tercüman aracılığıyla savunma yapan anne S.G.N., M.Y.O.'nun kocasının eniştesi olduğunu belirterek, "Kocam 5 yıldır hapiste. M.Y.O. bana tecavüz etti. Sonra ben hamile kaldım. M.Y.O. bana ilaç içirdi. Bebeği karnımda 9 ay taşıdım. Olay günü doğum yaptım. Bana camiye bırakacaklarını söylediler ama çöp kutusuna bırakmışlar" dedi.

M.Y.O. ise savunmasında, S.G.N.'ye tecavüz etmediğini iddia ederek, "Bebeği görünür yere bıraktım, uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, M.Y.O.'ya 'alt soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, eşi R.O.‘ya 'çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl hapis cezası verirken, S.G.N.'nin beraatine karar verildi.
 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da acı olay! Yol kenarında beze sarılı hayatını kaybetmiş bebek bulundu
Malatya'da 2 aylık bebekten kötü haber: Aile büyük acı yaşadı
ETİKETLER
#konya
#meram
#Konya Cumhuriyet Başsavcılığı
#Aymanas Mahallesi
#Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.