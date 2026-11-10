Konya’da yenidoğan bebeğin çöp konteynerine bırakılması davasında karar: 2 sanığa 15’er yıl hapis, anneye beraat

Konya'da merkez Meram ilçesi Aymanas Mahallesi Eren Sokak'ta 27 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen olayda yenidoğan bebeğin çöp konteynerinin yanına bırakılmasıyla ilgili gözaltına alınan S.G.N., M.Y.O. ve R.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YABANCI UYRUKLU SANIKLARIN 21 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hepsi yabancı uyruklu bebeğin annesi S.G.N., bebeğin babası olan M.Y.O. hakkında hazırlanan iddianamede sanıklar için 'alt soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıldan 21'er yıla kadar, M.Y.O.'nun eşi R.O. hakkında ise 'çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

KAN DONDURAN İFADE: "KOCAM HAPİSTE ENİŞTEM BENİ TECAVÜZ ETTİ"

Sanıklar S.G.N., M.Y.O. ve R.O. hakkındaki davanın karar duruşması Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıklar mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla katıldı. Duruşmada tercüman aracılığıyla savunma yapan anne S.G.N., M.Y.O.'nun kocasının eniştesi olduğunu belirterek, "Kocam 5 yıldır hapiste. M.Y.O. bana tecavüz etti. Sonra ben hamile kaldım. M.Y.O. bana ilaç içirdi. Bebeği karnımda 9 ay taşıdım. Olay günü doğum yaptım. Bana camiye bırakacaklarını söylediler ama çöp kutusuna bırakmışlar" dedi.

M.Y.O. ise savunmasında, S.G.N.'ye tecavüz etmediğini iddia ederek, "Bebeği görünür yere bıraktım, uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, M.Y.O.'ya 'alt soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, eşi R.O.‘ya 'çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl hapis cezası verirken, S.G.N.'nin beraatine karar verildi.

