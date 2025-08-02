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Editor
 | Emir Yücel

Konya'da yürekleri ağza getiren yangın! Rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir-Antalya kara yolunun 2. kilometresinde bulunan bir ekin tarlasında çıkan yangın, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabasıyla büyümeden söndürüldü. Saman balyalarının tutuşmasıyla başlayan ve rüzgarın etkisiyle çevredeki ağaçlık alana sıçrayan yangın, itfaiye, orman işletme ekipleri ve polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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Konya'da yürekleri ağza getiren yangın! Rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 14:58
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 14:58

Türkiye'nin neredeyse her bölgesinde çıkan yangınların ardı kesilmiyor. Son olarak da 'da bir tarlarda çıkan , ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabasıyla büyümeden söndürüldü.

Konya'da yürekleri ağza getiren yangın! Rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı

İhbar üzerine adrese itfaiyenin yanı sıra Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin sıçradığı ağaçlar yanmaya başlarken rüzgarın etkisiyle Selçuk Üniversitesi Ali Akkanat Kampüsü yönüne doğu ilerleyen yangını söndürebilmek için ekipler seferber oldu. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Konya'da yürekleri ağza getiren yangın! Rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı

EKİPLERDEN OLAĞANÜSTÜ ÇABA!

Yangının kampüs yolundan atlayıp diğer arazilere sıçramaması için yoğun bir mücadele veren ekipler, alevleri kontrol altına almayı başardı. Ekipler, daha sonra bölgede soğutma çalışması başlattı. Yolun karşı tarafından çiftçiler de traktörleriyle geldikleri alanda yangının sıçrama ihtimali üzerine tedbir amacıyla pulluklarla tarlalarında çalışma yaptı.

Konya'da yürekleri ağza getiren yangın! Rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı

Yangının tarla üzerinden geçen yüksek gerilim hatlarından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, vatandaşlar da bir patlama sesi duydukları yönünde bilgi verdi.

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#yangın
#orman yangını
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#Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
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