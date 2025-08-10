Konya'nın göz bebeği oldu! Otomobili görenler imza atmadan geçmiyor

Konya'da yaşayan 25 yaşındaki esnaf Muhammet Çetin, otomobiline kendi çevresiyle birlikte imza atmaya başladı. Çetin'in iş yerinin karşısında duran turuncu renk kaplamalı Honda S2000 Cabrio otomobili ilgi odağı olurken, görenler araca imza atmadan geçmiyor.

İmza atma olayı sosyal medyada büyüdü. Aracı kapladıklarını belirten Muhammet Çetin, "Arabanın kaplamasını sökecektik, sırf reklam olsun diye imza için toparladık. Bizim beklentimiz aslında bu kadar değildi, düşüktü ama bu kadar geleceğini bilseydik daha önce yapardık bu işi. Normalde sadece biz kaputta olur diye bekledik. Çok ilgi gördü. Bilmiyorum daha fazla kim imza atmaya gelir. Şu an şehir dışından farklı yerlere çağrılıyoruz. Gider miyiz, gitmez miyiz bakacağız. Vaktimiz olsa inşallah gideceğiz başka şehirlere" ifadelerine yer verdi.

Vatandaşlar ise arabaya imza attıklarını belirterek, ilgi çekici olduğunu, devam edilmesini istediklerini söyledi.