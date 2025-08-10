Menü Kapat
TGRT Haber
30°
Gündem
Konya'nın göz bebeği oldu! Otomobili görenler imza atmadan geçmiyor

Konya'da kaplama yaptırıldıktan sonra üzerine imza atılan otomobil şehirde bir akıma sebep oldu. Yoğun ilginin olduğu otomobili görenler imza atmadan geçmiyor.

'da yaşayan 25 yaşındaki esnaf Muhammet Çetin, otomobiline kendi çevresiyle birlikte atmaya başladı. Çetin'in iş yerinin karşısında duran turuncu renk kaplamalı Honda S2000 Cabrio otomobili ilgi odağı olurken, görenler araca imza atmadan geçmiyor.

Konya'nın göz bebeği oldu! Otomobili görenler imza atmadan geçmiyor

İmza atma olayı sosyal medyada büyüdü. Aracı kapladıklarını belirten Muhammet Çetin, "Arabanın kaplamasını sökecektik, sırf olsun diye imza için toparladık. Bizim beklentimiz aslında bu kadar değildi, düşüktü ama bu kadar geleceğini bilseydik daha önce yapardık bu işi. Normalde sadece biz kaputta olur diye bekledik. Çok ilgi gördü. Bilmiyorum daha fazla kim imza atmaya gelir. Şu an şehir dışından farklı yerlere çağrılıyoruz. Gider miyiz, gitmez miyiz bakacağız. Vaktimiz olsa inşallah gideceğiz başka şehirlere" ifadelerine yer verdi.

Konya'nın göz bebeği oldu! Otomobili görenler imza atmadan geçmiyor

Vatandaşlar ise arabaya imza attıklarını belirterek, ilgi çekici olduğunu, devam edilmesini istediklerini söyledi.

Konya'nın göz bebeği oldu! Otomobili görenler imza atmadan geçmiyor

