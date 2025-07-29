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Savunma Teknolojileri
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 | Safa Keser

Pasifik Teknoloji, yeni nesil sistemlerle IDEF 2025'te ilgi odağı oldu

Pasifik Teknoloji’nin savunma sanayii alanındaki iştiraki Titra, IDEF 2025’te tanıttığı yeni nesil insansız hava sistemleri ALPİN-2, SEYYAH Görsel Seyrüsefer Sistemi ve PARS VTOL ile savunma sanayiinde teknoloji odaklı yeni bir sayfa açtı.

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Pasifik Teknoloji, yeni nesil sistemlerle IDEF 2025'te ilgi odağı oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 16:18
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 16:18

Fuar kapsamında Bulgaristan merkezli firmasıyla imzaladığı stratejik iş birliğiyle Avrupa pazarına açılmayı hedefleyen Titra, bu önemli anlaşmaya ek olarak savunma sanayii sektörünün önde gelen temsilcileriyle üç ayrı iş birliğine daha imza attı. IDEF 2025 kapsamında Titra’nın standı, yerli ve yabancı üst düzey heyetlerden yoğun ilgi gördü.

Pasifik Teknoloji’nin savunma alanında faaliyet gösteren şirketi Titra, 22–27 Temmuz 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2025) savunma sanayiinin ilgi odağı oldu. Yerli ve milli imkânlarla, Türk mühendisler tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk ve tek yerli insansız helikopteri ALPİN’in donanım ve yazılımları tamamen yerlileştirilmiş ve toplamda yüzde 80 yerliliğe ulaşmış yeni nesil versiyonu ALPİN-2, her platforma uyumlu olabilecek şekilde oluşturulan ve sinyal karıştırıcılı ortamlarda GPS kullanmayan yüksek doğruluklu konumlama teknolojisiyle dikkat çeken SEYYAH Görsel Seyrüsefer Sistemi, dikey iniş-kalkış yeteneğine sahip gelişmiş görev kabiliyetiyle ön plana çıkan PARS VTOL gibi stratejik önemi yüksek üç sistemle savunma sanayii teknolojilerine yeni bir bakış açısı kazandıran Titra, imzaladığı stratejik iş birliği anlaşmalarıyla da bir taraftan ihracata odaklanırken, diğer taraftan da ülkenin savunma gücüne katkı sunma hedefi doğrultusunda önemli adımlaratmışoldu. Titra Teknoloji IDEF 2025’te yeni ürün ve sistemlerinin yanı sıra Türkiye’nin ilk ve tek silahlı insansız mini helikopteri DUMRUL, kendi sınıfında dünyanın en iyileri arasında yer almaya aday DELİ-2 Kamikaze İHA, gelişmiş otonom ve yarı-otonom görev kabiliyetiyle sahada kullanıcılara büyük avantajlar sunan DELİ MİNİ İHA, FPV olarak tasarlanan, tamamen yerli, milli bir sistem MERKÜT ve hem sivil hem de askeri alanlarda kullanılabilecek drone kutusu KORGAN 2’yi de ziyaretçilerin ilgisine sundu.

Pasifik Teknoloji, yeni nesil sistemlerle IDEF 2025'te ilgi odağı oldu

42 ülkeden resmi heyet Titra’nın yenilikçi sistemlerini inceledi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün’ün katılımıyla tanıtılan yerli mühendislik ürünü yeni nesil insansız hava sistemleri, Pasifik Teknoloji’nin hem teknolojik yetkinliğini hem de küresel pazarlara yönelik ihracat vizyonunu güçlü biçimde vurguladı. IDEF 2025 kapsamında Pasifik Teknoloji iştiraki Titra’nın standı, yerli ve yabancı heyetlerden yoğun ilgi gördü. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Millî Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri KomutanıOrgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanı Tümgeneral Sinan Eren gibi birçok yetkili Titra standını ziyaret ederek, sergilenen yeni nesil sistemleri ve teknolojik çözümleri yerinde inceledi.

Titra, fuar süresince ayrıca başta Bulgaristan Sahil Güvenlik askeri heyeti, Japonya Deniz Kuvvetleri, Katar Hava Kuvvetleri, Suriye Hava Kuvvetleri, Mali Genelkurmay Başkanlığı, Gambiya Silahlı Kuvvetleri, Zambiya Hava Kuvvetleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Dominik Cumhuriyeti, Doğu Timor, Brezilya, Pakistan, Mısır, Ürdün, Sudan ve Şili olmak üzere toplam 42 ülkenin resmi heyeti tarafından ziyaret edildi.

Pasifik Teknoloji, yeni nesil sistemlerle IDEF 2025'te ilgi odağı oldu

Pasifik Teknoloji’den Avrupa pazarına yönelik önemli adım

Ar-Ge yatırımları başta olmak üzere stratejik iş birlikleri ve yeni teknolojik girişimlere odaklanarak uluslararası pazardaki konumunu da güçlendirmeyi hedefleyen Pasifik Teknoloji, fuar kapsamında imzaladığı önemli anlaşmalarla dikkat çekti. Avrupa pazarında artan savunma ihtiyacına yönelik olarak çalışmalarını yürüten Pasifik Teknoloji, savunma sanayii alanında Bulgaristan merkezli Arsenal 2000 JSC ile stratejik bir iş birliği anlaşmasına imza attı. NATO standartlarında mühimmat ve silah sistemleri üreten, Avrupa’nın köklü kuruluşlarından biri olan Arsenal ile yapılan mutabakat; ortak üretim, teknolojik destek ve askeri modernizasyon alanlarında iş birliği amacı taşıyor. Söz konusu iş birliği Pasifik Teknoloji’nin Avrupa Birliği’nin yaklaşık 800 milyar euroluk savunma sanayi bütçesinden pay alması için önünü açacak.

Pasifik Teknoloji IDEF 2025’te Millî Savunma Bakanlığı Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğü’yle (AFGM) de Türkiye’nin helikopter insansızlaştırma dönüşüm projesi kapsamında da bir iş birliği protokolü imzaladı. Mevcut insanlı helikopterlerin operasyonel ve stratejik ihtiyaçlara yönelik insansız hava platformlarına dönüştürülmesini hedefleyen dönüşüm kapsamında Bell 206 ve UH1 tipi helikopterlerin 1000 kg’dan fazla faydalı yük taşıyabilecek şekilde insansızlaştırılması planlanıyor. Bu dönüşüm, Türk savunma sanayiinde hem mevcut kaynakların yeniden değerlendirilmesi hem de ileri teknolojiye dayalı kabiliyetlerin artırılması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Pasifik Teknoloji, yeni nesil sistemlerle IDEF 2025'te ilgi odağı oldu

Pasifik Teknoloji IDEF 2025’te önemli iş birliklerine imza attı

Pasifik Teknoloji ile elektronik harp alanında uzmanlaşmış, Türk silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı şirketlerinden HAVELSAN’ın iştiraki EHSİM (Elektronik Harp Sistemleri Mühendislik) arasındaki iş birliği mutabakatı imzaladı. Söz konusu mutabakat Titra’nın insansız hava aracı platformlarından DUMRUL ile EHSİM tarafından geliştirilen elektronik harp sistemlerinin entegrasyonunu kapsıyor. Ortak ürün geliştirme esasına dayanan bu iş birliğiyle, entegre edilecek elektronik harp sistemleri sayesinde platformların daha yetkin hale getirilmesi ve farklı operasyonel görevlerde kullanılabilmesine imkân tanınması amaçlanıyor.

Pasifik Teknoloji insansız hava aracı platformlarında kullanılan haberleşme sistemlerinin yerlileştirilmesine yönelik olarak da NETA ile yeni bir sözleşmeye imza attı. Yerli ve milli savunma vizyonunu güçlendirmek ve haberleşme altyapısında dışa bağımlılığı azaltmanın hedeflendiği iş birliğiyle sürekli değişen savaş ortamlarına daha esnek ve sürdürülebilir çözümler sunabilmek için sistemlerin yerlileştirilmesi ve yeni operasyonel kabiliyetlerle donatılması amaçlanıyor.

IDEF 2025 savunma sanayiinde tarihi bir buluşmaya sahne oldu

Toplamda bin 491 firmanın katıldığı ve 103 ülkenin temsil edildiği fuar, 231 resmî heyet ve 120 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı. Etkinlikte 26 yeni savunma sanayii ürünü tanıtılırken, 1100’ün üzerinde ürün ilk kez sergilendi. Toplamda 270 imza töreninin gerçekleştirildiği fuarda, 9 milyar doları aşan sözleşme hacmi oluşturuldu. Bu sözleşmelerin yaklaşık yüzde 65’i ihracat odaklı oldu.

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