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Köprü ve otoyollara zam haberlerine yalanlama

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
01 Temmuz 2024 14:48 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 15:07
Köprü ve otoyollara zam haberlerine yalanlama

İletişim Başkanlığı, bazı yayın organlarında çıkan 'köprü ve otoyollarına zam' haberlerini yalanlayarak, "15 Mayıs 2024 tarihinden itibaren uygulanan geçiş ücretler geçerli olacaktır" denildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Temmuz ayı itibariyle köprü, tünel ve otoyol ücretlerine zam geleceğini duyurmuştu.
 
Yavuzyılmaz, Osmangazi Köprüsü geçiş ücretinin 1808 liraya dayandığını açıklamıştı.
 
Bazı yayın organları da bunu haberleştirmişti. Dezenformasyonla mücadele merkezinden o iddialara yalanlama geldi. 
Köprü ve otoyollara zam haberlerine yalanlama - 1. Resim
 

'İTİBAR ETMEYİNİZ'

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bazı sosyal medya hesaplarından, "1 Temmuz itibarıyla yeni köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretleri" iddiasıyla paylaşılan fiyat listeleri doğru değildir. Bahse konu paylaşımların aksine, "1 Temmuz itibarıyla köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerinde" herhangi bir güncelleme yapılmamıştır.
 
15 Mayıs 2024 tarihinden itibaren uygulanan geçiş ücretleri, Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde kamuoyuna açık bir şekilde yer almaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."
 
 
Kaynak: tgrthaber.com

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