Köprü ve otoyollara zam haberlerine yalanlama

Yavuzyılmaz, Osmangazi Köprüsü geçiş ücretinin 1808 liraya dayandığını açıklamıştı.

Bazı yayın organları da bunu haberleştirmişti. Dezenformasyonla mücadele merkezinden o iddialara yalanlama geldi.

'İTİBAR ETMEYİNİZ'

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bazı sosyal medya hesaplarından, "1 Temmuz itibarıyla yeni köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretleri" iddiasıyla paylaşılan fiyat listeleri doğru değildir. Bahse konu paylaşımların aksine, "1 Temmuz itibarıyla köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerinde" herhangi bir güncelleme yapılmamıştır.

15 Mayıs 2024 tarihinden itibaren uygulanan geçiş ücretleri, Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde kamuoyuna açık bir şekilde yer almaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Temmuz ayı itibariyle köprü, tünel ve otoyol ücretlerine zam geleceğini duyurmuştu.