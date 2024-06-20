Korku dolu anlar! Çorum'da kamyon sürücüsüne silahlı saldırı

20 Haziran 2024 21:00 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 21:00

Çorum'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, park halindeki kamyona ateş açarak kaçtı. Saldırı sırasında araçta bulunan kamyon sürücüsü, yara almadan kurtuldu. Olay, Aşağı Sanayi Sitesi ÇESOB binası arkasında meydana geldi.

ŞANS EDERİ YARA ALMADAN KURTULDU

Edinilen bilgiye göre, otomobille sokağa gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler park halindeki kamyona ateş açarak olay yerinden kaçtı. Saldırı sırasında kamyonda bulunan sürücü yara almadan kurtulurken, saçmaların isabet ettiği park halindeki bir tırda hasar meydana geldi.

SALDIRGAN YA DA SALDIRGANLAR ARANIYOR

Polis ekipleri silahla saldırı olayını gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.