Korku dolu anlar kamerada! Düşen telefonunu almak isterken canından oluyordu

14 Ekim 2024 15:17 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 15:32

Aydın'ın Söke ilçesinde 54 yaşındaki vatandaş düşen telefonunu almak isterken neredeyse canından oluyordu. Ayağıyla telefonu ittiren adama otobüs çarptı. Yola savrulan adam hemen tedaviye alındı. O anlar ise araç kamerasına yansıdı.

Söke Aydın​ kara yolu​ Atatürk Mahallesi​ geçişinde karşıya geçmeye çalışan adam koştuğu anda telefonunu yere düşürdü. 54 yaşındaki Y.D. yola düşen telefonu ayağıyla ittirerek kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Bu sırada Y.Ö'nün kullandığı belediye otobüsünün çarptığı Y.D. sürüklendi. Yaralanan Y.D. ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Bu arada kaza anı belediye otobüsünün kamerasınca görüntülendi.