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Korku dolu anlar kamerada! Düşen telefonunu almak isterken canından oluyordu

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Ekim 2024 15:17 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 15:32

Aydın'ın Söke ilçesinde 54 yaşındaki vatandaş düşen telefonunu almak isterken neredeyse canından oluyordu. Ayağıyla telefonu ittiren adama otobüs çarptı. Yola savrulan adam hemen tedaviye alındı. O anlar ise araç kamerasına yansıdı.

Söke Aydınkara yoluAtatürk Mahallesi​ geçişinde karşıya geçmeye çalışan adam koştuğu anda telefonunu yere düşürdü. 54 yaşındaki Y.D. yola düşen telefonu ayağıyla ittirerek kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. 

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Bu sırada Y.Ö'nün kullandığı belediye otobüsünün çarptığı Y.D. sürüklendi. Yaralanan Y.D. ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Bu arada kaza anı belediye otobüsünün kamerasınca görüntülendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
sökeaydınkara yoluAtatürk Mahallesi

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İsmail14 Ekim 2024 16:59

Vay be ne kadar dikkatsiz olunmuş telefona düşkünlük canını almaya bile sebep oluyor artık ne olursa olsun dikkatli olmalıymış

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