Korku dolu anlar! Kaza yaptıkları araca böyle saldırdılar

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde bir kaza yaşandı. Karşı yönden gelen 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Yaralananın olmadığı kaza sonrası çileden çıkan araç içerisindeki bir grup, kaza yaptıkları araca saldırdı.

KORKU DOLU ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

İçerisinde insanların bulunduğu araca saldıran ve üzerine çıkan şahısların yaşattıkları korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Araçlarına saldırılan bir şahsın yardım çağrısı dikkat çekerken, yaşananlarsa görenleri hayrete düşürdü.