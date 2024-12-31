Korku filmini aratmayan görüntüler! Kargalar bir şehri istila etti: Kurtulmak için özel tim bile kuruldu

31 Aralık 2024 10:05 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 10:14

Erzincan'da vatandaşların başı şehri adeta istila eden kargalarla belada. Özellikle kış aylarında kente gelen kargalar yüzünden vatandaşlar yolda yürüyemez hale geldi. Öyle ki Erzincanlıların yeni yıl dileği bile kargalardan kurtulmak oldu.

Erzincan’ın Halitpaşa ve Ordu Caddeleri üzerindeki ağaçları mesken tutan kargalar vatandaşları tedirgin ediyor. Özellikle kış​ aylarında daha da çoğalan kargaların görüntüleri korku filmlerini aratmazken vatandaşlar da bunun için bir çözüm istiyor. Cadde üzerinde bulunan ağaçların dallarına konan kargalar gürültü yaparak çevreye rahatsızlık verirken, yoldan geçen vatandaşların da üzerini kirletiyor.

KARGA​ TİMİ KURULDU

Vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine geçmiş dönemlerde harekete geçen Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri “Karga kovalama timi’ kurarken tim, akşam saatlerinde kargaların bulunduğu alanda maytap patlatarak kargaları bölgeden uzaklaştırmaya çalışmışlardı. Denenen birçok yönteme rağmen kargalara çözüm bulunamadı.

Akşam saatlerinde kargalardan dolayı yürümenin zor olduğunu ifade eden vatandaşlar, “2025 yılından beklentimiz Erzincan’ın karga sorununa çözüm bulunması” diye belirttiler.