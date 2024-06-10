Korku nedir bilmedi! Metrelerce uzunluğundaki yılanı elleriyle yakaladı
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Haziran 2024 13:08 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 13:12
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde orman işçileri tarafından engerek yılanı görüntülendi. Yılanı gören işçiler elleri ile tutup tekrar doğaya saldı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Dikten köyü Çepiç yaylasında çalışan orman işçileri, nesli tehlike altında ve korunması gereken türler arasında yer alan boynuzlu engerek yılanını ağaç üzerinde gördü.
İşçiler yılanı yakalayarak ellerine aldılar. İşçiler bir süre yılanı inceledikten sonra tekrar doğal yaşam ortamına saldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı