Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı! Başından vurulmuş halde bulunmuştu

Edirne Havsa ilçesine bağlı Kabaağaç köyünde bulunan ayçiçeği tarlasında bir kadının hareketsiz bir şekilde yattığını gören çiftçiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini ve başından tabanca ile vurulduğunu belirledi.

TELEFON KAYITLARI İNCELENDİ

Yapılan kimlik tespitinde ölen kadının 29 yaşındaki Semra Çelik olduğunu belirlendi. Kadının şüpheli ölümü üzerine harekete geçen Edirne JASAT timleri, güvenlik kamera kayıtları, kadının yakın çevresi ve telefon kayıtlarını incelendi.

Son görüştüğü kişi olan 33 yaşındaki Zeki Doğan üzerinde yoğunlaşan güvenlik birimleri, şüphelinin peşine düştü.

SAKLANDIĞI EVE BASKIN

Osmaniye'ye kaçtığı belirlenen Zeki Doğan, ekiplerin operasyonuyla saklandığı evde yakalandı.

Edirne'ye getirilen cinayet zanlısı, jandarmadaki ifadesinde Semra Çelik'i silahla kafasından vurduğunu ve tarlaya attığını itiraf etti.

ŞANLIURFA'DAN KAÇMIŞLAR

2021 yılında Şanlıurfa'da ikamet eden Zeki Doğan ve Semra Çelik'in her ikisinin de evli ve 3 çocuklu olduğu ve birlikte çalıştıkları tarlada tanıştıkları belirlendi. Aralarında yasak aşk başlayan ikilinin geçtiğimiz günlerde birlikte Edirne'ye gelerek bir otelde konakladıkları saptandı.

KATİL CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Semra Çelik'in "Ben çocuklarımı bırakamam. Geri dönmek istiyorum" demesi üzerine sinirlenen cani adamın "Ben her şeyi bırakıp buraya geldim" dediği ve aralarında tartışma çıktığı öğrenildi. Katil zanlısı Doğan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.