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Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı! Başından vurulmuş halde bulunmuştu

Edirne'de ayçiçeği tarlasında başından tabancayla vurulmuş halde kadın cesedi bulundu. Kaçtığı Osmaniye'de yakalanan zanlı, ifadesinde 3 çocuk annesi Semra Çelik'i öldürdüğünü itiraf etti. Çelik'in, Şanlıurfa'da tarlada çalışırken tanıştığı Zeki Doğan ile Edirne'ye kaçtıkları ortaya çıktı. Öldürülen kadının "Ben çocuklarımı bırakamam geri dönmek istiyorum" demesi üstüne çıkan tartışmada öldürüldüğü öğrenildi.

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Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı! Başından vurulmuş halde bulunmuştu
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 09:29

Havsa ilçesine bağlı Kabaağaç köyünde bulunan ayçiçeği tarlasında bir kadının hareketsiz bir şekilde yattığını gören çiftçiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini ve başından tabanca ile vurulduğunu belirledi.

Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı! Başından vurulmuş halde bulunmuştu

TELEFON KAYITLARI İNCELENDİ

Yapılan kimlik tespitinde ölen kadının 29 yaşındaki Semra Çelik olduğunu belirlendi. Kadının şüpheli ölümü üzerine harekete geçen Edirne JASAT timleri, güvenlik kamera kayıtları, kadının yakın çevresi ve telefon kayıtlarını incelendi.
Son görüştüğü kişi olan 33 yaşındaki Zeki Doğan üzerinde yoğunlaşan güvenlik birimleri, şüphelinin peşine düştü.

Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı! Başından vurulmuş halde bulunmuştu

SAKLANDIĞI EVE BASKIN

Osmaniye'ye kaçtığı belirlenen Zeki Doğan, ekiplerin operasyonuyla saklandığı evde yakalandı.
Edirne'ye getirilen zanlısı, jandarmadaki ifadesinde Semra Çelik'i silahla kafasından vurduğunu ve tarlaya attığını itiraf etti.

Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı! Başından vurulmuş halde bulunmuştu

ŞANLIURFA'DAN KAÇMIŞLAR

2021 yılında 'da ikamet eden Zeki Doğan ve Semra Çelik'in her ikisinin de evli ve 3 çocuklu olduğu ve birlikte çalıştıkları tarlada tanıştıkları belirlendi. Aralarında yasak aşk başlayan ikilinin geçtiğimiz günlerde birlikte Edirne'ye gelerek bir otelde konakladıkları saptandı.

KATİL CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Semra Çelik'in "Ben çocuklarımı bırakamam. Geri dönmek istiyorum" demesi üzerine sinirlenen cani adamın "Ben her şeyi bırakıp buraya geldim" dediği ve aralarında tartışma çıktığı öğrenildi. Katil zanlısı Doğan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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