Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

17 Haziran 2024 10:44 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 10:46

Ceylan Ertem'in 'kurban ibadeti' yorumu tepkilere neden oldu

Ceylan Ertem'in 'kurban ibadeti' yorumu tepkilere neden oldu

Karabük-Yenice kara yolu, Yeşilköy köyü mevkisinde bayramın 1. günü meydana gelen feci kazada Yenice istikametine motosikleti ile seyreden Sefa Tulumoğlu, karşı istikametten gelen ve akaryakıt tesisine girmek için sola manevra yapan Tuncay İncebacak'ın idaresindeki otomobile çarptı.

KAZA ANI KAMERADA

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü bu sırada Karabük yönüne seyir halinde olan Harun Sezer yönetimindeki yolcu otobüsünün altına girerek ağır yaralandı. Otobüsün altından çıkarılan ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen motosiklet sürücüsü yolda hayatını kaybetmişti.

Kaza anı ise akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.