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Korkunç ölüm! Ahıra girdi hayatının sonu oldu

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
02 Temmuz 2024 11:56 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 12:03
Korkunç ölüm! Ahıra girdi hayatının sonu oldu

Isparta'da korkunç bir olay yaşandı. Eğirdir ilçesinde yaşayan Muhammet Alçı, girdiği ahırda bir ton ağırlığındaki boğanın saldırısına uğradı. Boynuzlayıp ezilen talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti. .

Ağılköy köyünde şaşkına çeviren bir hadise meydana geldi.

Hayvancılık yapan 52 yaşındaki Muhammet Alçı, hayvanlarına bakmak için girdiği ahırda boğanın saldırısına uğradı.

Korkunç ölüm! Ahıra girdi hayatının sonu oldu - 1. Resim

HAYVANIN AYAKLARI ALTINDA EZİLDİ

Yaklaşık bir ton ağırlığındaki boğanın boynuz darbeleriyle yere düşen Alçı, ardından hayvanın ayakları altında ezildi.

Alçı'nın eşinin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine köye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Korkunç ölüm! Ahıra girdi hayatının sonu oldu - 2. Resim

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI 

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Alçı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İncelemenin ardından cenaze, Eğirdir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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