Korkunç ölüm! Ahıra girdi hayatının sonu oldu
Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
02 Temmuz 2024 11:56 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 12:03
Isparta'da korkunç bir olay yaşandı. Eğirdir ilçesinde yaşayan Muhammet Alçı, girdiği ahırda bir ton ağırlığındaki boğanın saldırısına uğradı. Boynuzlayıp ezilen talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti. .
Ağılköy köyünde şaşkına çeviren bir hadise meydana geldi.
Hayvancılık yapan 52 yaşındaki Muhammet Alçı, hayvanlarına bakmak için girdiği ahırda boğanın saldırısına uğradı.
HAYVANIN AYAKLARI ALTINDA EZİLDİ
Yaklaşık bir ton ağırlığındaki boğanın boynuz darbeleriyle yere düşen Alçı, ardından hayvanın ayakları altında ezildi.
Alçı'nın eşinin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine köye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Alçı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
İncelemenin ardından cenaze, Eğirdir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı