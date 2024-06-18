Korsan taksi ile trafik polisi aracı çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

18 Haziran 2024 09:57 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 10:19

İstanbul Beyoğlu'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada; bir polis otosuyla seyir halinde polis memuru O.B.B., kavşağa geldiği esnada kırmızı ışıkta geçen Kazım D. (55) kontrolündeki korsan taksi ile çarpıştı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen polis otosundaki memurlar O.B.B., S.A. ve kadın memur M.S.Y. yaralandı. Korsan taksi sürücüsü Kazım D. yara almadan kurtulurken, aracında olan Hilal G. (33) ve çocukları S.G.K. (6) ile A.K.K. (8) yaralandı. Kaza anı ise kask kameralarına anbean yansıdı.

2'Sİ ÇOCUK, 3'Ü POLİS 6 KİŞİ YARALANDI

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, korsan taksideki kadını, 2 çocuğunu ve hafif yaralı memur O.B.B.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Diğer iki yaralı memur ise ticari taksiyle ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Memurlardan S.A.'nın kolunun parçalı şekilde kırıldığı, kadın memur M.Y.'nin de yüzünün çizildiği, durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

400 LİRA KARŞILIĞINDAN ANLAŞMIŞLAR

Öte yandan, çalışma başlatan polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Yaralı kadın yolcu Hilal G.'nin de sözlü ifadesine başvuran polis, internetten ulaştığı Kazım D. ile 400 lira karşılığında kendisini Bahçelievler'den Beylikdüzü'ne götürmek için anlaştığını ve aracın korsan taksi olduğunu belirtti. Bunun üzerine polis ekipleri, 55 KM 240 plakalı aracı trafikten 60 gün süreyle men etti.