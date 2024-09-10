Köy muhtarından ihtiyaç sahiplerine ev! Azaları ile el ele verdi, ihtiyaç sahiplerine yuva yaptı

10 Eylül 2024 11:35 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 11:35

Sivas'ta bulunan Kale Mahallesi muhtarı Adem Kader, tüm muhtarlara örnek olacak bir projeye imza attı. Belediye'nin muhtarlığa tahsis ettiği arazilerin üstüne, azalarıyla birlikte topladıkları paralarla 6 tane ev yaparak, kimsesiz ve sokakta kalan ihtiyaç sahipleri kişilere yuva kurdu. İhtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren muhtar Adem Keser, İhlas Haber Ajansı Muhabiri Fatmanur Akkişi ile yaptığı röportajda; Şu an 6 tanesini bitirdik, 2 tane daha yapacağımız ev var. Allah nasip ederse kısa süre içerisinde onlara da başlayacağız.' İfadelerini kullandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Kale Mahallesi muhtarı Adem Kader, hayırseverlerin bağışlarıyla kimsesiz ve sokakta yaşayan vatandaşlar için evler inşa ediyor. Muhtar Kader ve azaları projelerde tüm işlerin ucundan tutarak, her aşamada aktif rol alıyor. Mahalle halkının takdirini toplayan muhtar, seçildiği günden bu yana biri iki katlı olmak üzere 6 evi tamamlayarak kimsesizlere sıcak yuva oluşturdu.

"KİMSEDEN PARA İSTEMEDEN YAPMAYI HEDEFLİYORUZ"

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Kale Mahallesi'nde görev yapan muhtar Adem Kader, imkanlar el verdiği sürece ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam edeceğini belirterek şöyle devam etti:

“Belediye bana bu arazileri verdi. Ben de mahallemde yaşayan kimsesiz ihtiyaç sahibi olan vatandaşları tespit ettim. Onlara ev yapmak istedim. Hedefim 3 taneydi ama imkân oldu şu an 6 tane evi bitirdim. Elimizden gelen her şeyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.

Kendim inşaatla uğraşıyorum. Azalarımla beraber bu evleri tamamladık ve ihtiyaç sahiplerini bu evlere yerleştirmeye başladık. Kimseden para istemiyoruz, bağış yapmak isteyene o an malzeme eksiğimiz neyse oraya yönlendiriyoruz. Şu an 6 tane evin yapımını bitirdik ve yapacağımız 2 tane daha ev var. Allah nasip ederse kısa süre içinde onlara da başlayacağız. İmkanlar el verdiği sürece böyle devam edeceğiz."

"EL ELE VERİP BU İŞİ TAMAMLAYACAĞIZ"

Muhtar Adem Keser'in azalığını yapan Arif Taşdemir, el ele verip yardıma muhtaç insanlarımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Muhtarımızla birlikte mahallemizde durumu iyi olmayanların evlerini yapmaya çalışıyoruz. Azalar olarak elimizden bu tarz işler de geliyor. Kapıları, pencereleri, laminat parkelerini biz yapıyoruz. İmkanlar dahilinde, yardıma muhtaç insanlarımıza desteklerimizi sürdüreceğiz. Ele ele verip bu işi tamamlayacağız."

"YUVAMIZI KURDULAR"

Muhtar Adem Keser'in öncülüğünde başlatılan ihtiyaç sahiplerine ev projesi kapsamında yeni evlerine geçen Ömer Aker ve Özkan Sis;

'Muhtarımız ve azalarından Allah razı olsun, bize çok destek oluyorlar. Vatandaşların da yardımıyla yuvamızı kurdular' dedi.