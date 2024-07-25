Köydeki evini silah atölyesine çevirdi, jandarma yakaladı

25 Temmuz 2024 11:24 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 11:27

MSB duyurdu: Teröristlere ait çok sayıda silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

MSB duyurdu: Teröristlere ait çok sayıda silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezine bağlı Değirmendere köyünde ikamet eden A.G. isimli şahsın evine atölye kurarak silah imalatı yaptığı bilgisini aldı.

SİLAH TİCARETİ

Ekipler baskın yaptıkları atölyede şahsın silah tamiri ve kurusıkı tabanca namlusu açtığı, ayrıca silah alım satımı yaptığını tespit etti.

Operasyonda şahıs gözaltına alınırken, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 11 silah kabzası ve 2 mermi ele geçirdi.