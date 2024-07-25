Köydeki evini silah atölyesine çevirdi, jandarma yakaladı
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Temmuz 2024 11:24 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 11:27
Afyonkarahisar'da bir şahıs köydeki evini resmen silah atölyesine çevirdi. Silah alım satımı yapan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezine bağlı Değirmendere köyünde ikamet eden A.G. isimli şahsın evine atölye kurarak silah imalatı yaptığı bilgisini aldı.
SİLAH TİCARETİ
Ekipler baskın yaptıkları atölyede şahsın silah tamiri ve kurusıkı tabanca namlusu açtığı, ayrıca silah alım satımı yaptığını tespit etti.
Operasyonda şahıs gözaltına alınırken, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 11 silah kabzası ve 2 mermi ele geçirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı