Köye ev yaptırmak istedi, dehşeti yaşadı! Kardeşi tarafından sopayla dövüldü

10 Eylül 2024 10:05 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 10:17

Kırıkkale'de miras kalan arazisine ev yaptırmak isteyen 59 yaşındaki kadın, dehşeti yaşadı. Ablasının köpek ve sopayla saldırdığı kadının ifadeleri duyanları şaşkına çevirdi. Ablasının yaşlı kadına "ölsün, bir daha gelmesin" dediği öğrenildi.

Kırıkkale'de yaşayan Sümbül Özdemir, 521 metrekare arsayı almak için açtığı miras davasını kazandı. Özdemir, bir süre sonra araziye giderek buraya ev yaptırmak istedi. Her şeyi ayarlayan kadın köye gittiğinde dehşeti yaşadı. Özdemir'in ablası Sultan Öztürk ile arazi tartışması büyüyerek şiddete dönüştü.

Tartışma esnasında köpeğin de saldırısına uğrayan Özdemir, ardından ablası tarafından sopayla darp edildi.

"ÖLSÜN BİR DAHA DA GELMESİN"

Ağır yaralanan Sümbül Özdemir, Sulakyurt İlçe Hastanesi'nde 3 gün süren tedavi sonrasında taburcu edildi. Özdemir, yaşadığı olayı İHA muhabirine şu sözlerle anlattı:

"Annem ve babamdan kalan mirastı. 521 metrekare arsamı kardeşim Sultan Öztürk bana vermek istemedi. Mahkemeyi kazandım, tapumu aldım. Ev yapmak için köye mimarla gittim ama ablam köpeğini üzerimize saldı. Köpek vücudumu yaraladı, ardından ablam sırtıma sopayla vurdu. Kardeşim beni orada istemiyor, bana 'Ölsün, bir daha gelmesin' dedi. Daha sonra damadım ve kızım köpeğin içtiği suyu üzerime döktü. Kovayla suyu dökünce cana geldim."

"KARDEŞİM SOPAYLA DÖVDÜ"

Özdemir, "Köpek eğitimliymiş. Elimi yüzümü ısırmasın diye duvara yaslandım. Kardeşim sopayla dövdü, 'Ölsün bir daha da gelmesin' demiş. O arsaya ev yapmak istiyorum. Eşim kanserden vefat etti. Kardeşim beni orada istemiyor" dedi.

2018 yılında eşi Celal Özdemir'i akciğer kanserinden kaybeden Sümbül Özdemir, anne ve babasından kalan arsaya ev inşa etmek için ablası Sultan Öztürk hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.