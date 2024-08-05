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Adana'da 60 koyunu çalıp satan çoban, pavyonda eğlenirken yakalandı!

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
05 Ağustos 2024 12:15 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 12:20
Adana&#039;da 60 koyunu çalıp satan çoban, pavyonda eğlenirken yakalandı!

Adana'da 60 koyunu çalan hırsız, pavyonda yakalandı. Hayvanlardan elde ettiği paralarla pavyonda eğlenen çoban sosyal medyada gündem oldu.

Kozan'a bağlı Yüksekören Mahallesi'nde çobanlık yapan R.D., baktığı 60 koyunu çalarak kayıplara karıştı. Her yerde aranan çoban, hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir yerde bulundu. 

PAVYONDA EĞLENİRKEN BULUNDU

Çaldığı hayvanları Hatay Dörtyol'da satan çoban, pavyonda gününü gün ederken yakalandı. 

Mağdur kişinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri kaçak çobanı gözaltına aldı. Gözaltında suçunu itiraf eden R.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: Tgrthaber.com
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