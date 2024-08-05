Adana'da 60 koyunu çalıp satan çoban, pavyonda eğlenirken yakalandı!

05 Ağustos 2024 12:15 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 12:20

Osmanlı'da görev yapan Hüseyin Hüsnü Paşa'nın torunu Amer Pacha Bodrum'da görüntülendi! Türkiye'den böyle bahsetti

Osmanlı'da görev yapan Hüseyin Hüsnü Paşa'nın torunu Amer Pacha Bodrum'da görüntülendi! Türkiye'den böyle bahsetti

Kozan'a bağlı Yüksekören Mahallesi'nde çobanlık yapan R.D., baktığı 60 koyunu çalarak kayıplara karıştı. Her yerde aranan çoban, hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir yerde bulundu.

PAVYONDA EĞLENİRKEN BULUNDU

Çaldığı hayvanları Hatay Dörtyol'da satan çoban, pavyonda gününü gün ederken yakalandı.