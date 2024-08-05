Adana'da 60 koyunu çalıp satan çoban, pavyonda eğlenirken yakalandı!

Mağdur kişinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri kaçak çobanı gözaltına aldı. Gözaltında suçunu itiraf eden R.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kozan'a bağlı Yüksekören Mahallesi'nde çobanlık yapan R.D., baktığı 60 koyunu çalarak kayıplara karıştı. Her yerde aranan çoban, hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir yerde bulundu.
Çaldığı hayvanları Hatay Dörtyol'da satan çoban, pavyonda gününü gün ederken yakalandı.
Mağdur kişinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri kaçak çobanı gözaltına aldı. Gözaltında suçunu itiraf eden R.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.