Kredi kartı şifresini söylemeyen kocasını evire çevire dövdü! Olay anı kamerada
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Temmuz 2024 12:18 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 12:54
İstanbul Küçükçekmece'de bir kadın, eşini kredi kartı şifresini vermediği için darbetti. Olay anı cep telefonuna yansırken adam da karısından şikayetçi oldu.
İstanbul Küçükçekmece Halkalı'da yaşanan olayda, Ö.U.T. bir süredir sorun yaşadığı eşi Ceyhun Osman T., ile boşanma kararı aldı.
Boşanma kararından sonra kadın, ortak kullandıkları kredi kartının şifresini istedi. Ceyhun Osman T. olumsuz cevap verice kadın çılgına döndü.
DARP ANLARI KAMERADA
Bir gün sonra çift Halkalı Çamlık Parkı'nda buluştu. Kadın boşanmak istediği eşinden kredi kartı şifresini tekrar istedi. Şifreyi vermeyen Ceyhun Osman T., eşi Ö.U.T tarafından darp edildi. Darp anlarını ise cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Hastaneden darp raporu alıp karakola giderek eşinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı