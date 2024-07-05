Kredi kartı şifresini söylemeyen kocasını evire çevire dövdü! Olay anı kamerada

05 Temmuz 2024 12:18 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 12:54

Yargı paketinde hakim ve savcılara 25-30 bin lira ek zam iddiası hakkında gelişme

Yargı paketinde hakim ve savcılara 25-30 bin lira ek zam iddiası hakkında gelişme

Bir bu eksikti! Orta Çağ vebası tekrar aramızda

Bir bu eksikti! Orta Çağ vebası tekrar aramızda

İstanbul Küçükçekmece Halkalı'da yaşanan olayda, Ö.U.T. bir süredir sorun yaşadığı eşi Ceyhun Osman T., ile boşanma kararı aldı.

Boşanma kararından sonra kadın, ortak kullandıkları kredi kartının şifresini istedi. Ceyhun Osman T. olumsuz cevap verice kadın çılgına döndü.

DARP ANLARI KAMERADA

Bir gün sonra çift Halkalı Çamlık Parkı'nda buluştu. Kadın boşanmak istediği eşinden kredi kartı şifresini tekrar istedi. Şifreyi vermeyen Ceyhun Osman T., eşi Ö.U.T tarafından darp edildi. Darp anlarını ise cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Hastaneden darp raporu alıp karakola giderek eşinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.