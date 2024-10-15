Kredi kartı vergisine tepkiler dinmiyor! AK Parti kararı yeniden masaya yatıracak

15 Ekim 2024 10:06 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 10:15

Savunma sanayii için kredi kartı sahiplerinden alınacak 750 liralık katılım payına tepkiler sürüyor. Artan tepkilerin ardından AK Parti'nin bu düzenlemeyi yeniden gözden geçireceği öğrenildi.

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AK Parti​, 100 bin TL üstü limite sahip kredi kartı​ bulunan vatandaşlardan 750 lira tutarında alınacak savunma sanayi katılım payı tartışmalara neden oldu. Bir kesim bu karar destek verirken bir kesim ise oldukça büyük tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine düzenlemenin yeniden gözden geçirecekleri öğrenildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak yasa teklifi, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na (SSDF) aktarılmak üzere kredi kartları, tapu işlemleri ve araç alım-satımı gibi alanlarda katılım payı alınacak. Kredi kartı limiti 100 bin lira ve üzeri olanlardan da yıllık 750 TL katılım payı alınacak.

YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Kredi kartı limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kullanıcılar, bu düzenlemeden etkilenmemek adına kart limitlerini düşürmeye başladı. AK Parti kaynaklarının bildirdiğine göre; bu durumun dikkate alınarak düzenlemenin yeniden gözden geçirme kararı alındığı öğrenildi.

YILLIK 13 MİLYAR TL GELİR BEKLENİYOR

Türkiye’de toplamda 126 milyon 450 bin kredi kartı bulunurken, bunların 17,5 milyonunun limiti 100 bin lira ve üzerinde. Yıllık 13 milyar lira civarında bir gelir elde edilmesi bekleniyor. Yılda bir defa alınacak bu katılım payı, aylık bazda 60 liraya denk geliyor.

YENİ YILLA BİRLİKTE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Bir değişiklik olmaz kanun teklifi kabul edilirse, kredi kartı kullanıcılarından alınacak katılım payı uygulaması 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek.