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 | Banu İriç

Kredi kartılarını ele geçirip 'şirinleme' yöntemiyle hesaplarına aktardılar! Bakan Yerlikaya operasyonu duyurdu

Tatil hayali kuranları hedef aldılar, kart bilgilerini ele geçirip "şirinleme" yöntemiyle vurguna imza attılar. Aydın merkezli 5 ilde düzenlenen dev operasyonda, 1,1 milyar TL işlem hacmine ulaşan dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. Bakan Yerlikaya operasyonun detaylarını duyurdu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.05.2025
saat ikonu 19:24
|
GÜNCELLEME:
31.05.2025
saat ikonu 19:46

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın merkezli dev bir dolandırıcılık operasyonunun başarıyla tamamlandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, hesaplarında 1,1 milyar TL işlem hacmi bulunan ve elebaşılığını H.Ö.'nün yaptığı organize suç örgütüne yönelik jandarma ekiplerinin çok yönlü operasyon gerçekleştirdiğini ve örgüt lideri de dahil olmak üzere 20 şüphelinin yakalanıp tamamının tutuklandığını açıkladı.

Kredi kartılarını ele geçirip 'şirinleme' yöntemiyle hesaplarına aktardılar! Bakan Yerlikaya operasyonu duyurdu

Yerlikaya'nın verdiği bilgiye göre, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Aydın, Muğla, İzmir, Antalya ve İstanbul'daki toplam 27 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Kredi kartılarını ele geçirip 'şirinleme' yöntemiyle hesaplarına aktardılar! Bakan Yerlikaya operasyonu duyurdu

ŞİRİNLEME YÖNTEMİ KULLANDILAR

Şüphelilerin, tatil planı yapan kişilerin bilgilerini ele geçirdikleri ve özellikle kart bilgileri üzerinden dolandırıcılık yaparak “şirinleme yöntemi” adı verilen bir sistemle kazançlarını kendi hesaplarına aktardıkları tespit edildi. Örgüt üyeleri bu gelirleri paravan şirketler üzerinden taşınmaz alım-satımıyla aklayarak dikkat çekmemeye çalıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

ŞİRİNLEME YÖNTEMİ NEDİR?
"Şirinleme" yöntemi suçtan elde edilen gelirlerin—yani kara paranın—finansal sisteme fark edilmeden sokulmasını amaçlayan bir taktiktir. Bu yöntemde, büyük meblağlar dikkat çekmemesi için küçük parçalara bölünür ve farklı kişiler ya da hesaplar üzerinden sistemin içine yayılır. Bu işlem, kara para aklamanın ilk aşaması olan “yerleştirme” (placement) sürecinde sıkça kullanılır ve paranın kaynağını gizlemeyi sağlar.

PARA TRAFİĞİ 1 MİLYARI AŞTI

MASAK verilerine göre örgütün para trafiği 1 milyar 150 milyon TL’ye ulaştı. Operasyonlar sırasında çok miktarda döviz, onlarca cep telefonu, tablet ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca şüphelilere ait 484 banka hesabı, 16 taşınmaz, 1 şirket ve 14 araca, toplamda 201,5 milyon TL değerinde el konuldu.

Yerlikaya, "Yakalanan şahıslar hakkında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak' ve 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarından soruşturma başlatıldı. Operasyonu yürüten Aydın Valimizi, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Aydın İl Jandarma Komutanlığımızı ve tüm kahraman jandarma personelimizi kutluyorum. Organize suç örgütlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla sürüyor; şafak sökerken de gün batarken de” ifadelerini kullandı.

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