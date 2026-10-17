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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 14:58
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 14:58

Kripto dolandırıcısının mal varlığına darbe: 9 lüks araca el konuldu

ABD ve Finlandiya'da kırmızı bültenle aranan ve İstanbul'da yakalanan kripto para dolandırıcılığı şüphelisinin eşi adına kayıtlı 9 araca el konulduğu bildirildi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 14:58
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 14:58

ABD ve ’da 1 milyar dolarlık kripto varlık dolandırıcılığı sebebiyle kırmızı bültenle aranan ABD vatandaşı Richard James Schueler’in evinden çıkanlar şoke etti.

Kripto dolandırıcısının mal varlığına darbe: 9 lüks araca el konuldu

BEŞİKTAŞ’TA TESPİT EDİLMİŞTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın () desteğiyle uluslararası düzeyde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütmüştü.

Kripto dolandırıcısının mal varlığına darbe: 9 lüks araca el konuldu

Çalışmalar kapsamında, yüksek miktarda kripto para dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla tarafından kırmızı bültenle aranan Richard James Schueler'in 'ta bir adreste bulunduğu tespit edilmiş, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Richard James Schueler ile eşi A.K. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Kripto dolandırıcısının mal varlığına darbe: 9 lüks araca el konuldu

LÜKS ARAÇLARA EL KONULDU

Çalışmaların devamında, şüphelinin eşi adına tescilli olduğu belirlenen 9 araca el konuldu. Araçlar, ilgili otoparka çekilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kripto dolandırıcısının mal varlığına darbe: 9 lüks araca el konuldu
Kripto dolandırıcısının mal varlığına darbe: 9 lüks araca el konuldu

15 ADRESTE ARAMA

Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer ilçelerinde toplam 15 adreste gerçekleştirilen adli aramalarda;
- 7 milyon 150 bin ABD doları ve 160 bin TL,
- 6 soğuk cüzdan,
- Farklı markalarda 300 çanta, 100 çift ayakkabı, 136 gözlük ve 28 kol saati,
- 97 parça mücevher ve çeşitli değerli eşyalar,
- 29 cep telefonu, 12 dizüstü bilgisayar, 11 bilgisayar kasası, 19 SSD/harici disk, 46 USB bellek ve 19 ekran kartı,
- 4 uzun namlulu tüfek, 3 ruhsatsız tabanca ve 1.400 fişek ele geçirildi.

Kripto dolandırıcısının mal varlığına darbe: 9 lüks araca el konuldu
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ETİKETLER
#Beşiktaş
#Finlandiya
#Interpol
#MİT
#Richard James Schueler
#Gündem
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