Kripto dolandırıcısının mal varlığına darbe: 9 lüks araca el konuldu

ABD ve Finlandiya’da 1 milyar dolarlık kripto varlık dolandırıcılığı sebebiyle kırmızı bültenle aranan ABD vatandaşı Richard James Schueler’in evinden çıkanlar şoke etti.

BEŞİKTAŞ’TA TESPİT EDİLMİŞTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) desteğiyle uluslararası düzeyde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütmüştü.

Çalışmalar kapsamında, yüksek miktarda kripto para dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Richard James Schueler'in Beşiktaş'ta bir adreste bulunduğu tespit edilmiş, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Richard James Schueler ile eşi A.K. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

LÜKS ARAÇLARA EL KONULDU

Çalışmaların devamında, şüphelinin eşi adına tescilli olduğu belirlenen 9 araca el konuldu. Araçlar, ilgili otoparka çekilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

15 ADRESTE ARAMA

Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer ilçelerinde toplam 15 adreste gerçekleştirilen adli aramalarda;

- 7 milyon 150 bin ABD doları ve 160 bin TL,

- 6 soğuk cüzdan,

- Farklı markalarda 300 çanta, 100 çift ayakkabı, 136 gözlük ve 28 kol saati,

- 97 parça mücevher ve çeşitli değerli eşyalar,

- 29 cep telefonu, 12 dizüstü bilgisayar, 11 bilgisayar kasası, 19 SSD/harici disk, 46 USB bellek ve 19 ekran kartı,

- 4 uzun namlulu tüfek, 3 ruhsatsız tabanca ve 1.400 fişek ele geçirildi.