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Küçük çocuğu otomobilde taşıdıkları yer şoke etti! O anları kaydetti

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Haziran 2024 21:36 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 21:42

Karabük'te bir motosikletli önündeki seyir halindeki aracın açık bagajındaki çocuğu görünce neye uğradığını şaşırdı. Çocuğun tehlikeli yolculuğunu kayıt altına aldı.

Karabük'te bir çocuğun otomobil bagajındaki tehlikeli yolculuğu dehşete düşürdü. Karabük-Safranbolu kara yolunda seyreden sürücü, 78 ABR 117 plakalı otomobilinin bagajına bindirdiği çocukla kapağı açık şekilde trafikte yolculuk yaptı.

Küçük çocuğu otomobilde taşıdıkları yer şoke etti! O anları kaydetti - 1. Resim
Kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün tehlikeli yolculuğunu, vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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