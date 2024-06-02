Küçük çocuğu otomobilde taşıdıkları yer şoke etti! O anları kaydetti
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Haziran 2024 21:36 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 21:42
Karabük'te bir motosikletli önündeki seyir halindeki aracın açık bagajındaki çocuğu görünce neye uğradığını şaşırdı. Çocuğun tehlikeli yolculuğunu kayıt altına aldı.
Karabük'te bir çocuğun otomobil bagajındaki tehlikeli yolculuğu dehşete düşürdü. Karabük-Safranbolu kara yolunda seyreden sürücü, 78 ABR 117 plakalı otomobilinin bagajına bindirdiği çocukla kapağı açık şekilde trafikte yolculuk yaptı.
Kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün tehlikeli yolculuğunu, vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı