Patlama anındaki panik ortaya çıktı! Deprem sandılar

02 Haziran 2024 20:09 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 20:21

Hatay'ın Payas ilçesinde bir binanın çatı kısmında meydana gelen patlama sonrası tatlıcı dükkanında çalışanlarının yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Payas ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın çatı katında saat 15.00 sıralarında patlama meydana gelmişti. Patlamada herhangi bir yaralanma olmazken ilk belirlemelere göre karşı binadaki 6 ofis, çevredeki 6 iş yeri, 2 araç ve 2 ev zarar gördü. Patlamanın nedeninin tam olarak belirlenmesi için itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Patlamayla bölge savaş alanına dönerken oluşan yıkım patlamanın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Patlama anında binanın karşısında faaliyet gösteren bir tatlıcıda iş yeri personelinin yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; patlamanın ardından sesin şiddetiyle kulaklarını kapattıkları ve iş yerinden dışarıya çıktıkları görüldü.

DEPREM ARTÇISI SANDILAR

İşyeri sahibi Veysi Kiyek(50), “Deprem oldu düşüncesi vardı böyle bir büyük bir patlama olunca tabii ki panik olduk, arkasından hemen dışarı çıkıp bakınca molozların düştüğünü gördük. Doğalgaz patlaması gibi bir şey olduğunu anladık” İfadelerini kullandı.

İşyerinde o anları yaşayan Hayrettin Kavak(39), “Yani burada çalışıyorduk tatlı yapıyorduk en son bomba gibi bir patlama olunca bizde can havliyle dışarı kaçtık, sonra karşıdaki binadan molozlar aşağı doğru döküldüğünü gördük. Çok kötü şiddetli bir patlamaydı, ilk etapta aklımıza gelen deprem artçısı mı diye düşündük ama sonra Allahtan kimseye bir şey olmadı" dedi.