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Tüp patladı, ortalık savaş alanına döndü: 9-10 büyüklüğünde deprem sandım

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Haziran 2024 17:30 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 17:32

Hatay’da bir binanın çatı katında bulunan tüp şiddetli bir şekilde patladı. Patlamadan sonra bölge adeta savaş alanına döndü. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Hatay'ın Payas ilçesinde bulunan 2 katlı bir binanın çatı katında öğle saatlerinden sonra büyük bir patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada herhangi bir yaralanma olmazken ilk belirlemelere göre karşı binadaki 6 ofis, çevredeki 6 iş yeri, 2 araç ve 2 ev zarar gördü.

ADETA SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Patlamanın nedeninin tam olarak belirlenmesi için itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Patlamayla bölge savaş alanına dönerken oluşan yıkım patlamanın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Tüp patladı, ortalık savaş alanına döndü: 9-10 büyüklüğünde deprem sandım - 1. Resim

"SANIRIM PATLAMA JENARATÖRDEN KAYNAKLI"

Patlama anında bölgede olan Yasin Eğribacak isim vatandaş, "Yani biz gençlik il merkezindeydik, daha sonra arkadaşımla kafeye gideceğimiz zaman bir anda patlama oldu. Sanırsam patlama jeneratörden kaynaklı, hatta bizi geriye attı üzerimize de taşlar geldi" ifadelerini kullandı.

Tüp patladı, ortalık savaş alanına döndü: 9-10 büyüklüğünde deprem sandım - 2. Resim

"9-10 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM SANDIM"

Patlama anında olay yerinde olan Bayram Aslan (17), deprem olduğunu düşündüğünü belirterek, "6 Şubat depreminden daha şiddetli 9-10 şiddetinde bir deprem sandım. Ben fotoğrafçıdaydım bir anda sallayınca deprem sandım ama patlama olmuş" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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