Küçük çocukların yaptığı şoke etti! Biri 11, diğeri 13 yaşında! Kaza yapınca yakayı ele verdiler

27 Eylül 2024 10:50 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 10:51

Edirne'de akılalmaz bir olay yaşandı. Park halindeki otomobil biri 11 diğeri 13 yaşında olan iki çocuk tarafından çalındı. Şehir merkezinde çalıntı otomobille tur atan çocuklar kaza yapınca otomobili terk edip kaçtı.

Daha 20 yaşındaydı! Çalıştığı inşaatta vincin altında kaldı: O anlar kamerada

Daha 20 yaşındaydı! Çalıştığı inşaatta vincin altında kaldı: O anlar kamerada

Edirne​'nin Babademirtaş Mahallesi'nde park halinde bulunan otomobil iki çocuk​ tarafından çalındı. Biri 11 diğeri 13 yaşlarındaki iki çocuk, şehirde çalıntı otomobille şehir merkezinde tur atmaya başladı. Aracın sahibi otomobilinin çalındığını fark edince hemen polise ihbarda bulundu.

KAZALI VE TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Geniş çaplı araştırma başlatan polis, çalıntı aracı Umurbey Mahallesi'nde kazalı ve terk edilmiş halde bulundu. Kaza yapınca aracı terk eden ve olay yerinden hızlıca kaçan iki çocuk, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin detaylı inceleme yaptığı araç daha sonra sahibine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan araştırma sürüyor.