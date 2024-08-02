Küçük oğluyla birlikte vahşice katledildi! Kafasını taşla ezerek işkence etti: "Kardeşimin su içmesini bile istemiyordu"

02 Ağustos 2024 17:17 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 17:26

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı açıklama yaptı! Instagram'ın engelinin ne zaman açılacağı belli oldu

Antalya'nın Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'nde tartıştıkları sevgilisi Aynur Çilli'yi başını keser ve taşla ezerek öldürdü. Canı sevgili daha sonra kadının 8 yaşındaki oğlunu da boğarak katletti.

Anne ve oğlunun cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumuna getirildi. Aynur Çilli ve küçük oğlu Bulutcan Çilli'nin cenazeleri, kardeşi Kayhan Demirbozan ve büyük oğlu Umutcan Çilli tarafından teslim alınmaya gelindi. Umutcan Çilli'nin anlattıkları ise kan dondurdu.

"ERKEK KARDEŞİMLE BİRLİKTE EVDEN ÇIKTI"

Olayın şokunda olan Umutcan Çilli, annesinin olaydan bir gün öncesi akşamında küçük kardeşiyle birlikte evden ayrıldığını ve ardından her ikisine de ulaşamadığını söyledi. Umutcan Çilli, "Annem olayın olduğu günün öncesi akşamı erkek kardeşimle birlikte evden çıktı. Sonra bir daha ikisini de göremedim. Daha sonra polis ve jandarma ekipleri geldi beni alıp hızlı bir şekilde annemin bakıcılık yaptığı amcanın evine götürdüler. Annemleri orada bulamadık, oradan cinayeti işleyen şahsın evine gittiğimizde bulduk" dedi.

"SU İÇME DİYORDU"

Mehmet Altın'ın sürekli annesine ve kardeşine şiddet uyguladığını da ileri süren Çilli, "Olay günü akşam saat 2-4 civarı çıktılar, bir daha göremedim. Mehmet Altın sürekli anneme küfür ediyordu. Annemin para çantasını belinden kopararak çıkardığını gördüm ve sürekli kardeşime ‘su içme' diyordu, bana da sürekli bağırıyordu ve bu yüzden annem ile ayrılmışlardı. 3-4 ay önce farklı bir ev tuttuk, orada kalıyorduk, eve 4 bin lira kira ödüyorduk. Annemin tabutunu gördüm, daha sonra cenaze arabasına koyup götürdüler" diye konuştu.